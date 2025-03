Thalès : +17% à 226,50E, +60% en 2 mois, record pulvérisé information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Thalès décolle comme une fusée (ou un missile) de +17% après le sommet de Londres (il est question de doubler le budget armement de la France et de l'Europe) et pulvérise un nouveau record absolu à 226,50E.

Le titre engrange +60% en 2 mois : c'est la seconde plus forte hausse de son histoire après le rallye de +85% de février/avril 2022 entre 70 et 131E.

Une duplication de ce scénario validerait un objectif de 250E d'ici fin mars.





Valeurs associées THALES 212,30 EUR Euronext Paris +10,77%