TGS va réaliser une enquête sismique 3D au Brunei

TGS annonce avoir été mandaté par l'Autorité pétrolière de Brunei Darussalam pour réaliser une enquête sismique 3D multi-clients au Brunei.

Ce projet permet à TGS de solliciter l'intérêt préalable du secteur pour fournir des données 3D afin de mieux comprendre le potentiel des réservoirs, réduire les risques et soutenir les décisions d'investissement avant les futures licences.

Ce projet soutient l'objectif plus large de la Petroleum Authority d'attirer des investissements internationaux et de catalyser le développement du secteur amont du pétrole et du gaz à Brunei Darussalam.

David Hajovsky, Vice-Président Exécutif, Multi-Client chez TGS, a déclaré : " Ce projet viendra compléter notre empreinte multi-clients existante et offrira à la communauté d'exploration une voie claire pour évaluer le potentiel du Brunei. "