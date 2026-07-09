TGS a cédé une activité nord-américaine pour plus de 100 millions de dollars

TGS a annoncé la vente de son activité nord-américaine de produits de données de puits à Enverus pour un montant supérieur à 100 millions de dollars.

La transaction porte sur 100 MUSD à payer à la clôture, avec un versement supplémentaire de 15 MUSD conditionnés aux jalons convenus entre les parties.

A2D, une filiale de TGS acquise en 2002, exploite l'activité de produits de données de puits de TGS. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 27 MUSD en 2025, représentant 2,9% des revenus de TGS.

"Cette cession reflète l'accent continu de TGS sur l'optimisation du portefeuille et la discipline du capital" indique le groupe.

L'activité géologique terrestre nord-américaine de l'entreprise est devenue moins stratégique par rapport aux priorités à long terme de TGS.

TGS entend utiliser les produits de la transaction pour réduire la dette nette, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour poursuivre des rendements de capital plus élevés pour les actionnaires.

"Cette transaction représente une étape importante pour affiner l'orientation stratégique de TGS et renforcer notre bilan", a déclaré Kristian Johansen, DG de TGS.

"Cette transaction offre à TGS une valorisation commerciale solide pour cette activité, nous permettant d'approfondir notre attention portée à notre offre intégrée de services géophysiques offshore et d'améliorer notre bilan solide, soutenant ainsi davantage les stratégies d'allocation du capital des actionnaires. "