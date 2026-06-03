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TG Therapeutics en hausse grâce aux résultats d'un médicament sous-cutané contre la sclérose en plaques
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

3 juin - ** L'action de TG Therapeutics TGTX.O progresse de 10,1 % à 40,30 $

** La société indique que sa formulation sous-cutanée expérimentale du médicament contre la sclérose en plaques, Briumvi, a montré une sécurité et une exposition au médicament favorables lors d'une étude de phase précoce

** L'étude a montré que la version sous-cutanée du traitement permettait d'atteindre des taux de médicament soutenus et était globalement bien tolérée par rapport à la formulation intraveineuse approuvée - TGTX

** Aucune réaction grave au site d'injection ni aucun nouveau signal de sécurité n'ont été observés, indique TGTX

** Briumvi est actuellement approuvé aux États-Unis pour le traitement des adultes atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques

** La société indique qu'une étude de phase avancée comparant le Briumvi sous-cutané et intraveineux chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente a terminé le recrutement, les résultats étant attendus fin 2026 ou début 2027 ) ** Nous pensons que le Briumvi de TG présente un potentiel intéressant pour devenir le traitement sous-cutané de choix sur le marché de l'(ation du marqueur CD20 sur les lymphocytes B - J.P. Morgan

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une hausse de 30,6 % depuis le début de l'année

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TG THERAP
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