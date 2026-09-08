TFF se diversifie en créant une filiale de recyclage des fûts à vins

TFF, un fabricant de produits de stockage et de vieillissement pour les vins et alcools, a annoncé lundi soir qu'il allait se diversifier avec la création d'une filiale dédiée au recyclage des fûts.

L'ex-groupe Tonnellerie François Frères va lancer l'entité dénommée TFF Upcycling, qui se concentrera sur la valorisation et la commercialisation des fûts dont les domaines viticoles n'ont plus l'usage.

La société, implantée au coeur de la Bourgogne, explique que l'initiative va lui permettre de se diversifier sur un marché durable, sans engendrer d'investissement, en s'appuyant sur un processus sécurisé.

Un marché viticole difficile

Dans un secteur des vins et spiritueux décrit comme "fortement perturbé", le groupe dit vouloir capitaliser sur son expertise des marchés,

son leadership et ses capacités de résilience en attendant un rebond de l'activité, prévu au plus tôt sur l'exercice 2027/2028, qui se clôturera dans un peu plus d'un an et demi.

TFF devrait publier son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de son exercice 2026/2027 le 15 septembre. Après une baisse de 26,5% (-23,4% à périmètre comparable) sur l'exercice 2025/2026 écoulé, celui-ci devrait s'inscrire encore en fort recul dans un contexte viticole difficile.

A la Bourse de Paris, l'action TFF grappillait 0,2% à 16,5 euros mardi matin dans le sillage de ces annonces, ce qui ne l'empêche pas d'accuser un repli de l'ordre de 16% depuis le début de l'année.