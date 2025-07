TFF Group: recul de 45% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnelleries François Frères) publie un résultat net en recul de 45,5% à 31,8 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, ainsi qu'un EBITDA en retrait de 24,6% à 81 millions, soit une marge de 19% du chiffre d'affaires.



Le groupe de tonnellerie a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 425,4 millions d'euros, en baisse publiée de 12,6% et en recul organique de 14,7%. A données constantes, ses ventes ont diminué de 12,4% pour le pôle vin et de 16,5% pour le pôle alcools.



Abordant le nouvel exercice avec vigilance et prudence, TFF anticipe un nouveau recul du niveau d'activité, dans des proportions supérieures à celles de l'exercice 2024-25 et une rentabilité en baisse sous la pression de la sous-activité notamment.



'Prudence mais confiance dans l'avenir à moyen et long terme de notre groupe nous permettent de proposer à tous nos fidèles actionnaires un dividende de 0,50 euro par action', ajoute toutefois son président du directoire Jérôme François.





