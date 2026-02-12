TF1 vise une croissance soutenue du CA digital en 2026, CA -2,5% en 2025

Le logo de la chaîne de télévision française TF1
Le groupe TF1 a déclaré jeudi viser en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel en baisse et inférieur aux attentes.
Le groupe déclare viser une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires digital en 2026 et une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 est ressorti à 2,297 milliards d'euros, en baisse de 2,5% sur un an, tandis qu'un consensus fournit par le groupe tablait sur 2,317 milliards d'euros.
Le groupe a enregistré un résultat opérationnel courant des activités de 252 millions d'euros, contre un consensus à 253 millions d'euros. Ce résultat est à comparer aux 297 millions d'euros enregistrés l'année dernière, le groupe citant la baisse du chiffre d’affaires publicitaire linéaire.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)
