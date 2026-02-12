 Aller au contenu principal
TF1 vise une croissance soutenue du CA digital en 2026, CA -2,5% en 2025
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 18:11

Le logo de la chaîne de télévision française TF1

Le ‌groupe TF1 a déclaré jeudi viser ​en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout ​en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel ​en baisse et ⁠inférieur aux attentes.

Le groupe déclare viser ‌une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires digital ​en ‌2026 et une politique de ⁠dividendes en croissance dans les prochaines années.

Le chiffre d'affaires de l'exercice ⁠2025 est ‌ressorti à 2,297 milliards d'euros, ⁠en baisse de 2,5% sur ‌un an, tandis qu'un ⁠consensus fournit par le groupe tablait ⁠sur 2,317 ‌milliards d'euros.

Le groupe a enregistré un ​résultat opérationnel ‌courant des activités de 252 millions d'euros, contre un ​consensus à 253 millions d'euros. Ce résultat est ⁠à comparer aux 297 millions d'euros enregistrés l'année dernière, le groupe citant la baisse du chiffre d’affaires publicitaire linéaire.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Kate Entringer)

TF1
7,9450 EUR Euronext Paris -1,18%
