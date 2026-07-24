TF1 surpasse les attentes au T2, objectifs annuels confirmés

TF1 TFFP.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au second trimestre et a confirmé ses objectifs annuels.

Sur le trimestre clos le 30 juin, le groupe audiovisuel français a affiché un chiffre d'affaires de 521 millions d'euros, en recul de 10,5% sur un an, mais au-dessus des attentes des analystes qui attendaient en moyenne 515 millions d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Le résultat opérationnel courant des activités (Roca) ressort également au-dessus des attentes, à 64 millions d'euros au deuxième trimestre. Les analystes tablaient sur 45 millions d'euros en moyenne.

TF1 a également confirmé ses objectifs pour 2026, avertissant cependant que la visibilité restait limitée.

(Rédigé par Etienne Breban)