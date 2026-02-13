Savoie: trois skieurs meurent dans une avalanche à Val d'Isère

Un maître-chien recherche d'éventuelles victimes ensevelies à la suite d'une avalanche dans le massif des Écrins, dans les Alpes, le 29 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Trois skieurs sont décédés vendredi dans une avalanche survenue en secteur hors piste à Val d'Isère, en Savoie, où les conditions demeurent très dangereuses au lendemain d'une rarissime journée de "vigilance rouge" dans le département.

Six skieurs dont quatre étaient accompagnés d'un professionnel ont été emportés par une coulée de neige en milieu de journée, a indiqué la station dans un communiqué. "Malgré l’intervention rapide des secours, trois victimes sont décédées. Ils étaient tous équipés de systèmes de recherche de victimes en avalanche", relate la station, qui exhorte les pratiquants à rester dans les zones sécurisées et balisées. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Albertville.

La coulée, qui s'est produite dans le vallon du Manchet, a également fait un blessé léger. "L’une des victimes décédées, de nationalité française, évoluait seule dans ce secteur. Les deux autres personnes décédées et le blessé sont de nationalité britannique. Ils appartenaient à un groupe de cinq skieurs encadrés par un moniteur. Ce dernier est indemne", a précisé le procureur Benoît Bachelet dans un communiqué.

Ces nouveaux décès portent à 25 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, pour la plupart depuis janvier, avec notamment un week-end noir les 10 et 11 janvier (six décès dont deux déjà à Val d'Isère).

Le passage de la tempête Nils en France jeudi s'est traduit par de très fortes chutes de neige, apportant jusqu’à 60 à 100 cm de neige fraîche depuis le début de l'épisode, localement plus sur le massif du Mont-Blanc, selon Météo-France.

De "grandes à très grandes avalanches ont été observées, et certains fonds de vallées ont été atteints jusqu'à environ 1.100 m" d'altitude. Cette situation périlleuse intervient alors que la saison du ski bat son plein dans les stations alpines en pleine période de vacances scolaires.

- "Situation de risque exceptionnelle" -

Le prévisionniste avait classé la Savoie en vigilance rouge avalanches pour toute la journée de jeudi, une décision rarissime en France avec seulement deux autres occurrences depuis la naissance du dispositif il y a 25 ans. Il correspond à "une situation de risque exceptionnelle".

Les précédentes vigilances rouge avalanches avaient été émises les 8 et 9 janvier 2018 dans les Alpes (Haute-Maurienne), et les 15 et 16 janvier 2013 dans les Pyrénées.

L'alerte rouge a été levée en Savoie mais le niveau de risque d’avalanches reste "fort" (4 sur 5) sur une grande majorité des massifs des Alpes et "le manteau neigeux très instable, surtout au-dessus de 1800-2000 m d'altitude", avertit encore Météo-France. "Des avalanches sont donc faciles à déclencher par un skieur ou un randonneur et peuvent mobiliser des volumes de neige très importants".

Face au risque, de nombreux domaines skiables des Alpes avaient pris la décision de fermer entièrement ou partiellement leurs domaines skiables jeudi.

"Nous avons un manteau de neige très compliqué, très instable depuis le début de la saison", selon Luc Nicolino, directeur des pistes de La Plagne, grande station savoyarde où les pistes sont restées intégralement fermées jeudi. La sous-couche est de "très mauvaise qualité (...) C'est une espèce de millefeuille avec beaucoup de couches fragiles cachées", a-t-il expliqué.

Face au risque de coulée, les habitants de la station de Tignes (Savoie) sont pour leur part restés confinés par arrêté municipal pour la nuit de jeudi à vendredi. D'autres communes du département ont également pris des mesures d'interdiction de la circulation piétonne entre certains villages ou quartiers.