Meubles Alinea: mobilisation samedi après le désistement du seul "véritable" repreneur

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les syndicats d'Alinea, l'enseigne d'ameublement en redressement judiciaire depuis fin novembre, lancent un appel à la mobilisation samedi après "l'onde de choc" créée par le désistement du seul "véritable" candidat à la reprise, a-t-on appris de sources concordantes.

"Le candidat à la reprise SDC (le groupe roumain SDC Holding, Ndlr) a décidé de retirer son offre, considérant qu’il existait trop d’incertitudes sur la reprise et les efforts financiers pour porter le projet de reprise, en dépit des échanges entre la direction d’Alinea et les administrateurs judiciaires", a écrit jeudi la direction de l'enseigne à ses salariés, dans un message consulté par l'AFP.

"Ça a complètement rebattu les cartes, c'est-à-dire que les magasins se retrouvaient sauvés, entre guillemets, par cette offre de SDC, ne le sont plus du tout. Il y a vraiment eu +une onde de choc+ hier avec cette annonce", affirme vendredi Margaux Palvini représentante FO à Aubagne, siège de l'entreprise (Bouches-du-Rhône), appelant à la mobilisation.

"Il faut comprendre, que c'est la marque qui s'éteint avec le retrait de cette offre", explique encore la syndicaliste, précisant que les autres offres ne concernent que "les murs des magasins".

L'enseigne de mobilier de la galaxie Mulliez (Auchan, Decathlon, Leroy Merlin...) emploie encore quelque 1.200 salariés dans 36 magasins. Seulement 240 emplois pourraient être sauvés dans le cadre des offres restantes, estime Mme Palvini. Onze magasins "n'ont, à ce jour, aucune offre de reprise".

Les autres syndicats -CFDT, CGT, SEGA- n'ont pas souhaité s'exprimer.

Les magasins d'Aubagne, Cabriès (Bouches-du-Rhône), Blagnac (Haute-Garonne), Montpellier (Hérault), Sainte-Geneviève (Essonne), Grenoble (Isère) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) débrayeront à l'ouverture à 10h00. Les salariés de Toulon (Var) se mobiliseront à 12H00, ceux d'Herblay (Val-d'Oise) à 14h30, tandis que ceux de Bègles débrayeront à 15h00.

Le 5 mars, le tribunal des affaires économiques de Marseille va recevoir les offres définitives des candidats à la reprise et devrait rendre une décision dans un délai de deux semaines. Il avait placé le 20 novembre l'enseigne en redressement judiciaire, alors qu'elle présentait, pour l'exercice 2024, 47 millions d'euros de pertes pour 162 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Fondée en 1988 à Avignon, Alinea avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2020 en pleine pandémie de Covid-19.