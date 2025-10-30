TF1 révise à la baisse ses objectifs après un trimestre en demi-teinte
Le résultat opérationnel courant des activités s'élève à 60 MEUR, contre 69 MEUR un an plus tôt, soit -13%, ce qui fait reculer la marge des activités de 2,1 points à 12,1%.
Le résultat opérationnel atteint 57 MEUR, en baisse de 9,5%.
Le chiffre d'affaires consolidé du trimestre progresse de 1,7% à 496 MEUR. Cette croissance est tirée par Studio TF1, en hausse de 18,5% à 85 MEUR, tandis que l'activité Media recule de 1,1% à 411 MEUR.
Le coût des programmes reste quasi stable à 211 MEUR (contre 212 MEUR un an plus tôt), grâce à une programmation ajustée en l'absence d''événements majeurs comparables à ceux de 2024'.
Malgré la solidité de sa structure financière - excédent financier net de 465 MEUR à fin septembre - le groupe TF1 ajuste à la baisse sa guidance annuelle.Sa nouvelle prévision de marge des activités pour 2025 est comprise entre 10,5% et 11,5%, contre 12,6% en 2024.
