TF1: partenariat avec Magnite dans la programmatique

(CercleFinance.com) - La plateforme publicitaire américaine Magnite a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec TF1 Pub, la régie plurimédia du groupe TF1.



Dans un communiqué, Magnite indique avoir été choisie en vue de rejoindre la liste des partenaires technologiques retenus pour favoriser l'accélération numérique du groupe de télévision.



Avec l'intégration de sa technologie centrée sur la vidéo, TF1 devrait pouvoir optimiser de manière plus efficace les achats d'espaces en programmatique de ses annonceurs, explique la société américaine.



Cette annonce intervient alors que la plateforme de streaming TF1+, lancée en début d'année, attitre désormais plus de 35 millions de spectateurs chaque mois.





