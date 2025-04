TF1: partenariat avec le français Dawex dans les données information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 09:26









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 a annoncé mercredi avoir noué un partenariat technologique avec Dawex, un spécialiste français de la monétisation des données.



Avec la création du projet 'Hub TF1', le géant de l'audiovisuel va adopter la plateforme d'échanges de données de Dawex afin d'accélérer le partage de données en interne et le développement de nouveaux services.



Grâce à la solution Dawex Data Exchange, ses collaborateurs vont notamment pouvoir avoir accès à l'ensemble de son patrimoine de données.



Aux termes de l'accord, le groupe pourra également échanger avec ses partenaires, de manière automatisée et sécurisée, des données et des services dédiés tels que les rapports d'activités, les données d'usage et les tendances de consommation.





