Baisse de 7,8% du bénéfice net d'ING au 1T

Le géant bancaire néerlandais ING a fait état vendredi d'un bénéfice net de 1,46 milliard d'euros au premier trimestre de 2024, en baisse de 7,8% comparé à l'année précédente, mettant en avant des frais réglementaires saisonniers élevés.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Steven van Rijswijk, directeur général, du groupe a indiqué dans un communiqué que l'augmentation sur un an des frais d'exploitation reflétait "l'impact de l'inflation et des frais d'acquisition de clients", mais avait été "conforme" aux prévisions.

La banque, dont le siège se trouve à Amsterdam, a par ailleurs annoncé une hausse de 1% de son chiffre d'affaires sur la même période, porté par une croissance des soldes des clients et des revenus de commissions plus élevés.

Le chiffre d'affaires a atteint 5,63 milliards d'euros contre 5,58 milliards au premier trimestre de l'année précédente.

"Nous sommes satisfaits de notre performance au premier trimestre et sommes confiants dans notre capacité à apporter de la valeur à nos parties prenantes dans les turbulences macroéconomiques actuelles," a poursuivi Steven van Rijswijk.

ING a maintenu ses prévisions de revenus pour 2025, "à peu près au même niveau qu'en 2024", porté par la croissance des volumes et une augmentation ciblée de 5 à 10% des revenus de commissions.

"En tant que l'une des banques européennes les plus importantes et les plus diversifiées géographiquement, nous sommes bien placés pour jouer un rôle clé dans le soutien de cette croissance tout en faisant face à la volatilité", a-t-il ajouté.

Les prévisions d'ING excluent l'impact négatif de la vente de ses activités russes sur les pertes et profits d'environ 0,7 milliard d'euros après impôts, a précisé la banque.

ING a annoncé en janvier la vente de ses activités en Russie à Global Development JSC, société russe détenue par un investisseur financier basé à Moscou, mettant ainsi fin à sa présence sur le marché russe.