TF1: marge des activités en légère hausse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - TF1 dévoile un résultat net part du groupe hors surtaxe exceptionnelle de 93 millions d'euros pour les six premiers mois de 2025, proche de son niveau un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante des activités en hausse de 0,2 point à 11,9%.



Son chiffre d'affaires est resté stable à 1,1 milliard d'euros, la légère baisse du chiffre d'affaires du pôle Média (-0,9%) ayant été compensée par la progression de Studio TF1 (+6,4%), portée par la contribution de Johnson Production Group (JPG).



A 782 millions d'euros, le chiffre d'affaires publicitaire s'est replié de 2,5%, sur 'un marché impacté par les incertitudes macro-économiques et l'effet de base de l'EURO de football 2024', et malgré un bond de 41,4% du CA publicitaires de TF1+.



Après 'une première partie de l'année marquée par un marché publicitaire plus difficile qu'anticipé, et qui offre toujours une visibilité très limitée', TF1 maintient ses perspectives pour 2025, dont une marge des activités proche de celle de 2024.





Valeurs associées TF1 8,4900 EUR Euronext Paris +4,69%