Nouvelle baisse du chiffre d'affaires au premier semestre de Nexity, qui voit la tendance s'améliorer

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le promoteur immobilier Nexity a publié jeudi un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 18% par rapport à la même période en 2024, mais le groupe dit commencer à remonter la pente après une lourde restructuration.

Entre janvier et juin, Nexity a enregistré 4.461 réservations de logements par des particuliers, soit 13% de moins qu'au premier semestre de 2024. Les mois d'avril à juin ont cependant été bien meilleurs que le début d'année où les ventes avaient chuté de 23% sur un an.

La présidente-directrice générale du groupe Véronique Bédague voit ainsi un "point d'inflexion" au deuxième trimestre de l'année, après deux ans et demi de crise de l'immobilier neuf qui ont conduit l'entreprise à tailler dans ses effectifs, dans sa structure et dans son offre pour s'adapter.

Elle se réjouit d'un résultat opérationnel courant (ROC) qui redevient positif, signe que l'entreprise est à nouveau profitable et ne perd plus d'argent en exerçant son activité. Ce ROC atteint 6 millions d'euros pour le périmètre du "New Nexity", qui exclut les activités internationales et celles cédées.

La marge opérationnelle du groupe s'élève à 0,5% pour le premier semestre, au cours duquel Nexity affiche une perte nette de 44 millions d'euros, incomparable avec le bénéfice de 45 millions d'euros réalisé à la même période en 2024 grâce à la cession d'une filiale.

"Les marges du résidentiel se recomposent au rythme prévu, les services tirent la croissance et la rentabilité du groupe, et la mise en oeuvre du plan d'économies annoncé s'active plus vite que prévu", s'est félicitée Véronique Bédague lors d'une visioconférence.

Dans le détail, Nexity souffre toujours de la chute de l'investissement locatif depuis le début de l'année, dans le sillage de la disparition de la niche fiscale Pinel: les investisseurs particuliers ont réservé 972 logements au premier semestre, en baisse de 43% par rapport à 2024.

Ce phénomène n'est qu'en partie compensé par l'augmentation de 34% des réservations (1.489) faites par de futurs propriétaires occupants, dont 1.313 achats réalisés par des primo-accédants à la propriété, soit +39% sur un an.

Ces clients accédants représentent désormais 35% du "mix commercial" de Nexity, "un niveau jamais atteint" selon la PDG.

Les bailleurs professionnels (bailleurs sociaux, grands investisseurs) ont réservé 19% de logements en moins qu'au premier semestre, ce qui pèse aussi sur la dynamique commerciale.