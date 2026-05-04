 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TF1 : les analystes prudents après un trimestre décevant
information fournie par AOF 04/05/2026 à 11:50

(Zonebourse.com) - Le groupe audiovisuel progresse de près de 3% en cette fin de matinée après avoir dévoilé son point d'activité trimestriel jeudi soir dernier.

Oddo BHF a réitéré sa recommandation neutre. À la suite de cette publication trimestrielle, le bureau d'analyse abaisse ses prévisions, adoptant un scénario plus prudent pour le deuxième trimestre, tout en maintenant des attentes de coûts globalement inchangées.

Une légère amélioration séquentielle est anticipée au T2, mais l'environnement devrait rester difficile, avec un repli estimé à 7% pour la télévision linéaire. Dans ce contexte, Oddo BHF table désormais sur un EBITA de 171 MEUR, contre 185 MEUR précédemment.Pour AlphaValue, "les perspectives sont confirmées, mais la visibilité demeure limitée, sans surprise".

"Nous anticipons une réaction légèrement négative du marché demain matin, en raison de la déception sur le chiffre d'affaires, les investisseurs ayant sans doute espéré une surperformance de TF1 par rapport à M6. Nous maintenons toutefois notre préférence pour le titre, portée par ses capacités d'innovation supérieures", précise le bureau d'études.

Le groupe audiovisuel a publié un chiffre d'affaires consolidé de 472 MEUR au premier trimestre, en baisse de 5,2% à périmètre et taux de change constants, dans un environnement de marché toujours peu porteur. Le digital reste toutefois bien orienté, porté notamment par TF1 , dont les revenus publicitaires bondissent de 22,4%.

Dans le même temps, TF1 continue de gagner des parts de marché sur le linéaire, celui de la publicité traditionnelle, ce qui lui permet de mieux résister au repli global du marché publicitaire. L'activité de Studio TF1 demeure pour sa part stable.

Sans surprise, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est pénalisé par la contraction des revenus publicitaires linéaires. Le groupe s'appuie néanmoins sur une situation financière solide, avec un excédent financier net en légère progression sur un an, à 565 MEUR.

TF1 accélère par ailleurs le déploiement de sa stratégie digitale, avec le lancement attendu de nouvelles initiatives. Dans un contexte de visibilité encore limitée, le groupe a confirmé ses objectifs à horizon 2026.

Il vise notamment une croissance soutenue à deux chiffres de ses revenus digitaux d'ici là, ainsi qu'une politique de dividende en hausse au cours des prochaines années. Le marché de la publicité linéaire devrait toutefois rester sous pression en 2026.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

TF1
6,9150 EUR Euronext Paris +2,29%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 11:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank