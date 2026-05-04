TF1 : les analystes prudents après un trimestre décevant

(Zonebourse.com) - Le groupe audiovisuel progresse de près de 3% en cette fin de matinée après avoir dévoilé son point d'activité trimestriel jeudi soir dernier.

Oddo BHF a réitéré sa recommandation neutre. À la suite de cette publication trimestrielle, le bureau d'analyse abaisse ses prévisions, adoptant un scénario plus prudent pour le deuxième trimestre, tout en maintenant des attentes de coûts globalement inchangées.

Une légère amélioration séquentielle est anticipée au T2, mais l'environnement devrait rester difficile, avec un repli estimé à 7% pour la télévision linéaire. Dans ce contexte, Oddo BHF table désormais sur un EBITA de 171 MEUR, contre 185 MEUR précédemment.Pour AlphaValue, "les perspectives sont confirmées, mais la visibilité demeure limitée, sans surprise".

"Nous anticipons une réaction légèrement négative du marché demain matin, en raison de la déception sur le chiffre d'affaires, les investisseurs ayant sans doute espéré une surperformance de TF1 par rapport à M6. Nous maintenons toutefois notre préférence pour le titre, portée par ses capacités d'innovation supérieures", précise le bureau d'études.

Le groupe audiovisuel a publié un chiffre d'affaires consolidé de 472 MEUR au premier trimestre, en baisse de 5,2% à périmètre et taux de change constants, dans un environnement de marché toujours peu porteur. Le digital reste toutefois bien orienté, porté notamment par TF1 , dont les revenus publicitaires bondissent de 22,4%.

Dans le même temps, TF1 continue de gagner des parts de marché sur le linéaire, celui de la publicité traditionnelle, ce qui lui permet de mieux résister au repli global du marché publicitaire. L'activité de Studio TF1 demeure pour sa part stable.

Sans surprise, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est pénalisé par la contraction des revenus publicitaires linéaires. Le groupe s'appuie néanmoins sur une situation financière solide, avec un excédent financier net en légère progression sur un an, à 565 MEUR.

TF1 accélère par ailleurs le déploiement de sa stratégie digitale, avec le lancement attendu de nouvelles initiatives. Dans un contexte de visibilité encore limitée, le groupe a confirmé ses objectifs à horizon 2026.

Il vise notamment une croissance soutenue à deux chiffres de ses revenus digitaux d'ici là, ainsi qu'une politique de dividende en hausse au cours des prochaines années. Le marché de la publicité linéaire devrait toutefois rester sous pression en 2026.

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