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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 13:33

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* EBAY EBAY.O bondit de 9,5% en avant-Bourse après que le détaillant de jeux vidéo GME GME.N , dont le titre cède 4%, a proposé de racheter toutes les actions ordinaires de la plateforme de commerce en ligne pour environ 56 milliards de dollars.

Le cours de l'action Ebay devrait toutefois rester bien en deçà du prix d'offre de GameStop - 125 dollars par action -, ce qui témoigne des doutes des investisseurs quant à la réussite de l'opération.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a fait état samedi d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, alors même que l'incertitude économique pesait sur plusieurs de ses activités destinées aux consommateurs, tout en indiquant avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif.

* NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N a abaissé lundi sa prévision de bénéfice annuel, l'opérateur de croisières étant confronté à la flambée des coûts du carburant liée au conflit aux au Moyen-Orient et à une demande atone. L'action recule de 6% en avant-Bourse.

* AMAZON.COM AMZN.O a annoncé lundi le déploiement d'"Amazon Supply Chain Services", autorisant ainsi d'autres entreprises à utiliser son réseau logistique.

Les actions des entreprises de livraisons américaines FEDEX FDX.N et UPS UPS.N abandonnent plus de 2% chacune avant la cloche.

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic est en train de finaliser la création d'une coentreprise d'environ 1,5 milliard de dollars avec BLACKSTONE BX.N , GOLDMAN SACHS GS.N et quelques autres sociétés américaines, dans le but de vendre des outils d'intelligence artificielle (IA) à des groupes financés par des fonds d'investissement privés, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* SECTEUR AÉRIEN - La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines a cessé ses opérations samedi, devenant la première victime du secteur liée à la guerre en Iran, après l'échec de discussions avec ses créanciers autour d'un plan de sauvetage du gouvernement américain.

La compagnie contribuait à maintenir des tarifs plus bas sur les marchés où elle concurrençait les grands acteurs du secteur.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
268,2600 USD NASDAQ +1,21%
BERKSHIRE HATH RG-A
712 999,990 USD NYSE +0,13%
BLACKSTONE
126,340 USD NYSE +0,65%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 499,27 Pts Index Ex 0,00%
EBAY
104,0700 USD NASDAQ +0,57%
FEDEX
393,850 USD NYSE -2,33%
GAMESTOP
26,520 USD NYSE +6,29%
GOLDMAN SACHS GR
923,770 USD NYSE 0,00%
NASDAQ Composite
25 114,44 Pts Index Ex +0,89%
NORW CRS LINE
18,785 USD NYSE +3,30%
PFIZER
26,335 USD NYSE -1,37%
S&P 500 INDEX
7 230,12 Pts CBOE 0,00%
UBER TECH
75,130 USD NYSE +0,70%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,560 USD NYSE -1,13%
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