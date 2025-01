TF1: lance un programme pour valoriser ses engagements RSE information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1annonce le lancement de 'Destination 2030', un programme court à retrouver sur TF1+ qui invite à découvrir le plan d'action initié par le groupe média d'ici 2030 pour favoriser la transition écologique et encourager une société toujours plus inclusive et solidaire.



Le programme sera décliné en 6 épisodes vidéo, réalisée parTF1 Factory, dans lesquels les collaborateurs du groupe TF1, ainsi que des experts externes, présentent les engagements et initiatives du Groupe en matière de RSE.



A compter du 28 janvier, la saison 1 traitera des thématiques majeurescomme l'éco-production, la sensibilisation éco-responsable, la publicité responsable et le numérique responsable.



Lasaison 2,diffusée dès le mois de mars, abordera plus largement les enjeux de diversité, d'inclusion et de solidarité.



Pour rappel, le groupe vise à réduire de 30% ses émissions carbonedes scopes 1 & 2 et 3a (comparé aux émissions de 2021) d'ici 2030, des objectifs qui ont été validés par le SBTI.





Valeurs associées TF1 7,54 EUR Euronext Paris +0,20%