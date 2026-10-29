TF1: Chiffre d'affaires et résultat opérationnel reculent au 3ème trimestre avec la dégradation du contexte publicitaire

Le logo de la chaîne de télévision française TF1

TF1 a ‌fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et ​d'un résultat opérationnel en baisse au troisième trimestre 2026, en raison notamment d'un contexte ​de marché publicitaire linéaire toujours dégradé et d'effets de ​périmètre en lien avec ⁠les cessions réalisées en 2025.

Le groupe audiovisuel ‌français enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 461 millions d'euros au troisième ​trimestre, ‌en recul de 7% sur un ⁠an. Le pôle média affiche un chiffre d'affaires à neuf mois de 1,24 milliard ⁠d'euros, en ‌baisse de 10,8% sur un an.

"La ⁠baisse du pôle Média (...) s’explique par ‌un contexte de marché publicitaire linéaire ⁠toujours dégradé, et par des effets ⁠de périmètre (-39 ‌millions d’euros, en lien avec les cessions réalisées ​en 2025)", ‌précise le groupe dans un communiqué.

Le résultat opérationnel courant des activités (Roca) ​trimestriel ressort également en baisse, à 33 millions d'euros contre 60 ⁠millions un an auparavant, pour une marge des activités de 7,2%.

TF1 réaffirme néanmoins ses objectifs, tout en avertissant que la visibilité reste encore limitée.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)