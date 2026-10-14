TF1 : AlphaValue salue les premiers résultats du partenariat avec Netflix

(Zonebourse.com) - Plus de trois mois après son lancement, le partenariat de distribution entre TF1 et Netflix affiche des résultats supérieurs aux objectifs initiaux. Selon le groupe audiovisuel, les heures vues sur TF1 ont progressé de 30% par rapport à la même période en 2025, tandis que près d'un abonné Netflix sur deux a regardé au moins un programme de la plateforme française.

L'intégration des contenus TF1 dans les outils de recherche et de recommandation de Netflix a également favorisé leur découverte, avec une hausse de 140% du visionnage auprès des publics exposés entre juillet et août. Plusieurs programmes, dont Secret Story, Koh-Lanta All Stars et des matchs de l'équipe de France de football, se sont hissés dans le Top 10 de Netflix.

AlphaValue souligne la nette accélération de l'audience numérique de TF1, après une croissance limitée à 6,6% au premier semestre, signe que le partenariat permet au groupe de toucher de nouveaux publics.

Le bureau d'études reste toutefois prudent sur les conséquences à long terme de cette collaboration, notamment sur le rapport de force entre le géant américain du streaming et le diffuseur français. Il souhaite également s'assurer que cette dynamique ne s'est pas développée au détriment de l'audience de la télévision linéaire.

A court terme, AlphaValue anticipe néanmoins une réaction positive du marché et réaffirme sa préférence pour TF1 face à M6, saluant notamment la capacité d'innovation du groupe.

Ce mercredi, le titre TF1 a progressé de 0,61% à la Bourse de Paris après trois précédentes séances en repli.

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