 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TF1 : AlphaValue salue les premiers résultats du partenariat avec Netflix
information fournie par AOF 14/10/2026 à 17:47

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Plus de trois mois après son lancement, le partenariat de distribution entre TF1 et Netflix affiche des résultats supérieurs aux objectifs initiaux. Selon le groupe audiovisuel, les heures vues sur TF1 ont progressé de 30% par rapport à la même période en 2025, tandis que près d'un abonné Netflix sur deux a regardé au moins un programme de la plateforme française.

L'intégration des contenus TF1 dans les outils de recherche et de recommandation de Netflix a également favorisé leur découverte, avec une hausse de 140% du visionnage auprès des publics exposés entre juillet et août. Plusieurs programmes, dont Secret Story, Koh-Lanta All Stars et des matchs de l'équipe de France de football, se sont hissés dans le Top 10 de Netflix.

AlphaValue souligne la nette accélération de l'audience numérique de TF1, après une croissance limitée à 6,6% au premier semestre, signe que le partenariat permet au groupe de toucher de nouveaux publics.

Le bureau d'études reste toutefois prudent sur les conséquences à long terme de cette collaboration, notamment sur le rapport de force entre le géant américain du streaming et le diffuseur français. Il souhaite également s'assurer que cette dynamique ne s'est pas développée au détriment de l'audience de la télévision linéaire.

A court terme, AlphaValue anticipe néanmoins une réaction positive du marché et réaffirme sa préférence pour TF1 face à M6, saluant notamment la capacité d'innovation du groupe.

Ce mercredi, le titre TF1 a progressé de 0,61% à la Bourse de Paris après trois précédentes séances en repli.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

TF1
5,795 EUR Euronext Paris +0,61%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 17:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,689 +23,33%
CAC 40
7 873,11 +0,58%
Pétrole Brent
106,36 +0,07%
HAFFNER ENERGY
0,748 -2,86%
SOITEC
140,7 -3,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank