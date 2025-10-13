 Aller au contenu principal
TF1 acquiert les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde de Rugby 2027
information fournie par Zonebourse 13/10/2025 à 08:58

Le Groupe acquiert auprès de World Rugby les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.

World Rugby et le Groupe TF1 ont annoncé la signature d'un accord attribuant à TF1 les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde de Rugby masculine 2027 pour le territoire français.

Cet événement se déroulera en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027. Les 52 matchs prévus se tiendront dans sept villes, de Perth - Boorloo à Sydney - Gadigal.

Cet événement sera le plus grand événement sportif sur le sol australien depuis les Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney, et l'événement rugby qui accueillera le plus grand nombre de spectateurs, avec 2,5 millions de billets disponibles.

Coupe du monde de rugby

Valeurs associées

TF1
8,380 EUR Euronext Paris -1,64%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

