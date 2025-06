TF1 : accord de sous-licence avec France Télévisions pour 2 compétitions sportives

(AOF) - TF1 a conclu un accord de sous-licence avec le groupe France Télévisions portant sur 12 matchs de l’UEFA Euro féminin 2025, qui se déroule en Suisse du 2 au 27 juillet, et 12 matchs de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, qui a lieu en Angleterre du 22 août au 27 septembre. Diffuseur officiel des deux compétitions, TF1 conserve la majorité et les plus belles affiches de ces grands rendez-vous sportifs.

" Grace à cet accord de sous-licence, ces deux évènements bénéficieront d'une promotion et d'une exposition encore plus importante auprès du public français ", a déclaré Julien Millereux, directeur des sports du Groupe TF1.

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 22,6 % de part d’audience chez les moins de 50 ans et 20,4 % chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS, 3 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire et Ushuaïa- et une plateforme de streaming, TF1 +;

- Chiffre d’affaires de 2 Mds€, réalisé à 82 % dans la publicité dont 1 % dans le streaming, et 18 % dans les activités studios et divertissements avec les producteurs Blue Spirit, Anagram, de Mensen, IZEN, Reel One, Real Lava… puis 17 % avec Newen Studios ;

- Ambition d’être la destination gratuite de référence sur l’écran de télévision pour le divertissement familial et l’information sur les marchés francophones, avec 3 axes stratégiques :

- linéaire : maintenir le leadership sur le marché publicitaire,

- digital : devenir la première plateforme de streaming gratuite en France

- production : faire de Newen Studios le studio européen de référence à racine française ;

- Capital verrouillé par Bouygues (45,2 %) et par les salariés (1O,7 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- monétisation des données, de l’offre publicitaire et du service de streaming gratuit et élargissement des compétences Tech & Média,

- plateforme de streaming TF1+ : agrégation de grandes marques -Le Figaro, l’Equipe ou Deezer, la stratégie data maximisant la valeur des inventaires digitaux,

- renforcement de Studio TF1, ex-Newen , disponible dans les pays francophones (Belgique, Luxembourg et Suisse) et partenaire des diffuseurs ou plateformes, en France et à l’international (avec acquisitions ciblées type l’américain JPG),

- production de films et, à partir de 2026, distribution en salles,

- diversifications : valorisation du portefeuille via les licences, de l’expertise média via l’offre de programmes pour marques, coproduction de concerts et de musique…,

- innovation déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 : convergence dans la commercialisation des inventaires vidéo, unification des possiblités de ciblage des consommateurs, expansion de la Tech Media dans l’OTT, l’AdTech, l’open innovation ≤ cloud et soutien aux start-ups (+ de 50), via le fonds One Inno, le Media Lab et 3 hubs d’innovation ;

- Stratégie environnementale 2030: recul de 42 %, vs 2021, des émissions directes de CO2 via l’coproduction, la sobriété numérique, la mobilité douce et la décarbonation des achats et de 25 % celle des fournisseurs ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,9 Md€ et un excédent net de 506 M€.