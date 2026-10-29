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Textron en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 12:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du conglomérat aérospatial, de défense et industriel Textron TXT.N progresse de 7,7% à 84,3 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis environ deux mois, si ces gains se maintiennent

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice fiscal à une fourchette comprise entre 6,55 et 6,65 dollars, contre une fourchette précédente de 6,40 à 6,60 dollars

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 1,76 dollar au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,45 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 3,75 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes

** Huit des 17 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou une recommandation supérieure, et 9 la recommandation "conserver"; leur objectif de cours médian est de 99,62 dollars

** À la clôture d'hier, l'action TXT affichait une baisse de 10,2% depuis le début de l'année

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TEXTRON INC
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