Textron dépasse les prévisions de résultats trimestriels grâce à la hausse des prix des avions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Textron TXT.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix des appareils et à la croissance soutenue de son activité d'hélicoptères Bell.

* La division Bell du constructeur d’avions d’affaires a bénéficié du programme Bell V-280 Valor, que l’armée américaine désigne comme le futur hélicoptère d’assaut à longue portée MV-75. Le chiffre d’affaires de cette division issu des hélicoptères commerciaux, des pièces détachées et des services a également augmenté.

* Le segment Bell, qui fabrique des hélicoptères et des tiltrotors, a enregistré une hausse de 6 % de son chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’année dernière.

* Le segment « Aviation » au sens large, qui fabrique les jets d’affaires Cessna et les avions Beechcraft, a enregistré une hausse de 1 % de son chiffre d’affaires trimestriel, la demande soutenue en services après-vente et la hausse des prix des appareils ayant contribué à compenser la baisse des livraisons de jets.

* Le chiffre d’affaires a progressé de 7 % par rapport à l’année dernière dans le segment Textron Systems et de 1 % dans le segment industriel.

* Le chiffre d’affaires total de Textron a progressé de 7 % pour atteindre 3,83 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel ajusté de la société s’est établi à 1,62 dollar par action, contre des estimations de 1,55 dollar par action.

* Textron a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, comprises entre 6,40 et 6,60 dollars par action, contre des estimations de 6,52 dollars.