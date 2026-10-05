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Texas Roadhouse en hausse après qu’Evercore ISI a relevé la note du titre à "surperformance"
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 14:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action de la chaîne de restaurants Texas Roadhouse TXRH.O progresse de 1,2 % à 158,01 dollars en pré-ouverture, après qu'Evercore ISI a relevé sa recommandation sur le titre de "in line" à "outperform".

** La société de courtage a abaissé son objectif de cours de 220 $ à 200 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 28 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 156,14 $

** Evercore indique que le déploiement achevé des cuisines numériques donne aux restaurants davantage d’assurance pour gérer la demande aux heures de pointe, ce qui favorise la poursuite de la croissance des ventes à emporter et permet à l’entreprise de tester de nouveaux plats après des années d’innovation limitée

** La stratégie de Roadhouse consistant à fixer des prix inférieurs à l’inflation, tout en continuant à mettre l’accent sur le service, le rapport qualité-prix et l’exécution, devrait contribuer à soutenir une forte croissance des ventes à périmètre constant, ajoute la société de courtage

** 16 des 28 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 12 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 211 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 6 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/10/2026 à 14:22:39.

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