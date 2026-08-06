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Texas Pacific Land dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours du pétrole
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 00:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Texas Pacific Land TPL.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole et à une production record de redevances pétrolières et gazières qui ont stimulé ses résultats.

L'action de la société a progressé de 3 % dans les échanges après clôture.

* Texas Pacific tire ses revenus des redevances pétrolières et gazières, des redevances foncières, de la vente de matériaux de construction, ainsi que des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux.

* Le chiffre d'affaires a progressé à 246,1 millions de dollars, contre 236,8 millions au premier trimestre, mais n'a pas atteint les prévisions de Wall Street, qui s'élevaient à 254 millions de dollars, selon les données de LSEG.

* Les revenus issus des redevances pétrolières et gazières ont augmenté, passant de 118,2 millions de dollars à 145,6 millions de dollars, la part de production de la société ayant atteint un niveau record de 39 700 barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 37 100 boepd auparavant.

* Son prix moyen réalisé est passé de 37,06 $ à 42,17 $ par baril équivalent pétrole (boe), les prix réalisés du pétrole ayant augmenté de 70,57 $ à 97,55 $ le baril.

* Les recettes provenant des redevances sur l’eau de production ont augmenté pour atteindre 37,1 millions de dollars, tandis que le chiffre d’affaires lié à la vente d’eau a reculé à 39,7 millions de dollars en raison de la baisse des volumes.

* Le résultat net s’est élevé à 153,9 millions de dollars et l’EBITDA ajusté a totalisé 215,6 millions de dollars.

* Au cours du trimestre, Texas Pacific a annoncé un accord avec une filiale de Chevron CVX.N , visant à fournir des terrains et des ressources en eau saumâtre pour le projet Kilby, un projet de production d’électricité et de développement d’un centre de données dans le comté de Reeves, au Texas.

* La société, spécialisée dans les terrains et les redevances dans le bassin du Permien, a annoncé un bénéfice dilué de 2,23 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 2,19 dollars.

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