 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Texas Pacific Land augmente grâce à un accord avec Bolt Data & Energy
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la société Texas Pacific Land <TPL.N >, spécialisée dans les terres et les redevances du bassin Permien , ont augmenté de 1,3 % à 831,05 dollars avant la mise sur le marché ** La société conclut un accord avec la société d'infrastructure de données et d'énergie Bolt Data & Energy pour développer et mettre en place des campus de centres de données à grande échelle et l'infrastructure de soutien sur les terres de TPL ** Bolt lèvera 150 millions de dollars de capitaux dans le cadre de l'accord, dont 50 millions seront investis par TPL ** TPL recevra une participation, des bons de souscription et un droit de premier refus pour fournir de l'eau aux projets affiliés à Bolt et à l'infrastructure connexe

** A la dernière clôture, TPL a baissé de ~26% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,02 USD Ice Europ +2,01%
Pétrole WTI
56,25 USD Ice Europ +1,88%
TX PAC LAND
820,410 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank