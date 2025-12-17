Texas Pacific Land augmente grâce à un accord avec Bolt Data & Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la société Texas Pacific Land <TPL.N >, spécialisée dans les terres et les redevances du bassin Permien , ont augmenté de 1,3 % à 831,05 dollars avant la mise sur le marché ** La société conclut un accord avec la société d'infrastructure de données et d'énergie Bolt Data & Energy pour développer et mettre en place des campus de centres de données à grande échelle et l'infrastructure de soutien sur les terres de TPL ** Bolt lèvera 150 millions de dollars de capitaux dans le cadre de l'accord, dont 50 millions seront investis par TPL ** TPL recevra une participation, des bons de souscription et un droit de premier refus pour fournir de l'eau aux projets affiliés à Bolt et à l'infrastructure connexe

** A la dernière clôture, TPL a baissé de ~26% depuis le début de l'année