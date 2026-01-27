 Aller au contenu principal
Texas Instruments progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Texas Instruments TXN.O augmentent de 5,8 % à 208,10 $ après la cloche ** TXN prévoit des revenus pour le T1 entre 4,32 milliards et 4,68 milliards de dollars par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 4,42 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** TXN s'attend à ce que le bénéfice par action du premier trimestre se situe entre 1,22 et 1,48 $, par rapport à une estimation de 1,26 $

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 4,42 milliards de dollars, contre une estimation de 4,44 milliards de dollars

** TXN a chuté de 7,5% en 2025

