Texas Instruments prévoit une reprise de ses ventes, signalant un redressement du marché des puces analogiques
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 22:41
Cette embellie survient après une année 2025 difficile, marquée par une baisse de plus de 7% de l'action, pénalisée par une surabondance de stocks accumulés pendant la pandémie. Le rebond de 13% enregistré depuis le début de l'année reflète l'espoir d'un retour progressif à l'équilibre. Texas Instruments, dont les composants analogiques sont largement utilisés dans les secteurs industriels, automobiles ou grand public, est souvent considéré comme un indicateur avancé de la demande dans l'électronique.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 s'est établi à 4,42 milliards de dollars, légèrement en deçà des attentes. En toile de fond, le secteur reste exposé à des incertitudes liées aux tensions commerciales. Les nouvelles taxes douanières annoncées par l'administration Trump en janvier ne concernent pas directement les puces analogiques, mais le flou réglementaire persistant et le contexte géopolitique tendu continuent de peser sur les perspectives. Les prochains résultats d'autres acteurs du secteur seront scrutés de près pour confirmer cette tendance de reprise.
Valeurs associées
|196,6300 USD
|NASDAQ
|+0,02%
A lire aussi
-
Donald Trump a annoncé une "petite désescalade" à Minneapolis après l'arrivée mardi de son conseiller dépêché pour désamorcer les tensions autour de l'opération anti-immigration ayant conduit à la mort de deux manifestants, tués par balles par des agents fédéraux. ... Lire la suite
-
par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 terminant dans le vert pour une cinquième séance consécutive et signant de peu un record de clôture grâce à l'optimisme autour des technologies, dans l'attente ... Lire la suite
-
LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions, "désarmer le Hamas et démilitariser Gaza", au lendemain du retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre. Ce rapatriement, qui marque ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer