Texas Instruments nomme Julie Knecht, une collaboratrice interne, au poste de directrice financière

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TXN.O , la société Texas Instruments, a nommé mardi Julie Knecht, une collaboratrice interne, au poste de directrice financière. Elle succède à Rafael Lizardi, qui prendra sa retraite après 25 ans passés au service du fabricant de puces analogiques.

Mme Knecht, actuellement directrice comptable et vice-présidente chargée de la comptabilité et de la fiscalité, prendra ses fonctions le 1er août, tandis que M. Lizardi occupera un poste de conseiller jusqu'au 31 août afin de faciliter la transition.

Le directeur général Haviv Ilan a déclaré que M. Lizardi avait contribué à orienter la stratégie d'allocation du capital de l'entreprise, notamment en investissant dans des capacités de production de 300 millimètres et en mettant l'accent sur la redistribution des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires.

Mme Knecht a rejoint Texas Instruments en 1999 et a occupé plusieurs postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité, notamment celui de vice-présidente de la comptabilité pendant plus d’une décennie avant de devenir directrice comptable en 2021.

"Ayant fait partie de cette entreprise pendant plus de 25 ans, j'apprécie la culture de haute performance de TI et son engagement de longue date en faveur du leadership technologique", a déclaré Mme Knecht.

Texas Instruments a bénéficié de la demande croissante de puces analogiques utilisées dans les systèmes de régulation de puissance et de conversion de données au sein des centres de données d'IA.

La société publiera ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet.