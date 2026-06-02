information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 22:04

Texas Instruments nomme Julie Knecht au poste de directrice financière

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Texas Instruments TXN.O a nommé mardi Julie Knecht au poste de directrice financière, à compter du 1er août.