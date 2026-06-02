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Texas Instruments nomme Julie Knecht au poste de directrice financière
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Texas Instruments TXN.O a nommé mardi Julie Knecht au poste de directrice financière, à compter du 1er août.

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