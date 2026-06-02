Texas Instruments nomme Julie Knecht au poste de directrice financière

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, parvenant à prolonger sa série de records avec l'optimisme sur la solidité de l'économie américaine, même en l'absence du soutien des grandes valeurs technologiques. Le Dow Jones a pris 0,45% à 51.307,79 points, ...
Lire la suite
Le groupe hôtelier espagnol Iberostar a abandonné la gestion d'une dizaine d'hôtels à Cuba qu'il administrait en partenariat avec le conglomérat d'entreprises lié à l'armée Gaesa, sanctionné par Washington, ont indiqué mardi à l'AFP plusieurs sources proches du ...
Lire la suite
"Je n'arrive pas à respirer": la police britannique est la cible de vives critiques mardi, en particulier de l'extrême droite, après la diffusion d'une vidéo montrant des agents menotter en décembre un étudiant agonisant, accusé à tort d'injures racistes par son ...
Lire la suite
Une attaque russe massive de drones et de missiles contre l'Ukraine a fait au moins 23 morts, dont 16 dans la ville de Dnipro, a annoncé Kiev, réitérant son appel urgent à une aide américaine pour recevoir davantage de systèmes de défense antiaérienne. Le président ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer