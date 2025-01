Texas Instruments attendu en repli sur fond de perspectives prudentes

(AOF) - Texas Instruments est attendu en recul de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires en dessous des attentes au premier trimestre. Le fabricant de semi-conducteurs subit une accumulation des stocks dans les marchés de l'automobile et de l'industrie. Au quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,30 dollar sur la période, contre 1,49 dollar un an avant et environ 1,20 dollar de consensus. Les revenus ont totalisé 4,01 milliards de dollars, 4% de mieux qu'attendu.

Sur l'exercice clos, le groupe a dégagé un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars, pour des revenus de 15,6 milliards de dollars.

Les prévisions du géant texan des puces sont prudentes, le groupe envisageant un bénéfice par action allant de 94 cents à 1,16 dollar pour son premier trimestre fiscal juste entamé, soit un milieu de fourchette de 1,05 dollar à comparer à un consensus Bloomberg de 1,17 dollar.

Les revenus sur la période sont anticipés entre 3,74 et 4,06 milliards de dollars, contre 3,86 milliards de consensus.

