Texas Instruments affiche des perspectives décevantes
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:56
Pour son quatrième trimestre 2025, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique ne tabler que sur un chiffre d'affaires compris entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA entre 1,13 et 1,39 dollar.
Il a publié mardi soir un BPA en hausse de 1% à 1,48 USD au titre de son troisième trimestre 2025, un BPA à peu près conforme au consensus et intégrant une réduction de 10 cents qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible de 1,36-1,60 USD.
Toujours en comparaison annuelle, TI a vu son profit opérationnel augmenter de 7% à 1,66 MdUSD, pour des revenus qui se sont accrus de 14% à 4,74 MdsUSD, dans le haut de sa fourchette-cible qui allait de 4,45 à 4,80 MdsUSD.
'Notre flux de trésorerie d'exploitation de 6,9 MdsUSD pour les 12 derniers mois a de nouveau souligné la force de notre modèle d'affaires, la qualité de notre portefeuille de produits et l'avantage de la production de 300 mm', commente son CEO Haviv Ilan.
Valeurs associées
|180,8400 USD
|NASDAQ
|+0,70%
A lire aussi
-
Le roi Charles III, en visite d'Etat mercredi et jeudi au Vatican, va prier avec le pape Léon XIV lors d'un service œcuménique dans la chapelle Sixtine, une première depuis le schisme anglican il y a cinq siècles. Cette visite intervient dans un contexte délicat ... Lire la suite
-
Course à la Lune : Elon Musk insulte le chef de la Nasa après ses critiques sur les retards de SpaceX
L'administrateur de l'agence spatiale américaine a ouvert la voie à la concurrence face aux contretemps de SpaceX dans le développement du véhicule spatial censé ramener des astronautes américains sur la Lune avant 2030. Ses remarques lui ont valu des insultes ... Lire la suite
-
par Lawrence White Barclays a annoncé mercredi un rachat d'actions surprise de 500 millions de livres sterling (575,42 millions d'euros), tout en relevant son objectif de performance pour l'année et en annonçant passer à des annonces de rachat trimestrielles, malgré ... Lire la suite
-
Au moins six personnes ont été tuées mercredi dans une nouvelle vague de frappes russes sur des infrastructures énergétiques qui ont provoqué des coupures de courant à travers l'Ukraine et touché notamment Kiev. Ces attaques interviennent alors que le président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer