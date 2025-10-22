 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 203,23
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Texas Instruments affiche des perspectives décevantes
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:56

Texas Instruments est attendu en forte baisse en transactions hors séance, au lendemain d'une publication trimestrielle accompagnée d'objectifs ternes pour les trois derniers mois de l'année en cours.

Pour son quatrième trimestre 2025, le fabricant de semiconducteurs basé à Dallas indique ne tabler que sur un chiffre d'affaires compris entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, ainsi que sur un BPA entre 1,13 et 1,39 dollar.

Il a publié mardi soir un BPA en hausse de 1% à 1,48 USD au titre de son troisième trimestre 2025, un BPA à peu près conforme au consensus et intégrant une réduction de 10 cents qui n'était pas prévu dans sa fourchette-cible de 1,36-1,60 USD.

Toujours en comparaison annuelle, TI a vu son profit opérationnel augmenter de 7% à 1,66 MdUSD, pour des revenus qui se sont accrus de 14% à 4,74 MdsUSD, dans le haut de sa fourchette-cible qui allait de 4,45 à 4,80 MdsUSD.

'Notre flux de trésorerie d'exploitation de 6,9 MdsUSD pour les 12 derniers mois a de nouveau souligné la force de notre modèle d'affaires, la qualité de notre portefeuille de produits et l'avantage de la production de 300 mm', commente son CEO Haviv Ilan.

Valeurs associées

TEXAS INSTRUMENT
180,8400 USD NASDAQ +0,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank