Tevogen progresse grâce à son projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise de santé numérique Sciometrix
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du développeur de médicaments Tevogen Bio TVGN.O augmentent de 13,7% à 33 cents avant la mise sur le marché

** La société signe une lettre d'intention pour acheter une participation majoritaire dans Sciometrix; si l'accord est conclu, Tevogen aura accès à la plateforme de soins numériques Clinicus et à des outils de télésurveillance

** La technologie de Sciometrix pourrait aider Tevogen à générer des revenus, à soutenir les soins fondés sur la valeur et à accélérer le développement de médicaments

** Les conditions financières n'ont pas été divulguées; l'accord dépend de la diligence raisonnable, de la poursuite des pourparlers et des approbations réglementaires - Tevogen

** Les actions de TVGN ont baissé de 68% en 2025

