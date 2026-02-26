Tevogen progresse grâce à son projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise de santé numérique Sciometrix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 février - ** Les actions du développeur de médicaments Tevogen Bio TVGN.O augmentent de 13,7% à 33 cents avant la mise sur le marché
** La société signe une lettre d'intention pour acheter une participation majoritaire dans Sciometrix; si l'accord est conclu, Tevogen aura accès à la plateforme de soins numériques Clinicus et à des outils de télésurveillance
** La technologie de Sciometrix pourrait aider Tevogen à générer des revenus, à soutenir les soins fondés sur la valeur et à accélérer le développement de médicaments
** Les conditions financières n'ont pas été divulguées; l'accord dépend de la diligence raisonnable, de la poursuite des pourparlers et des approbations réglementaires - Tevogen
** Les actions de TVGN ont baissé de 68% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer