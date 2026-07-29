Teva relève ses prévisions pour Uzedy, Medincell en profite

En légère hausse durant la première partie de la séance, le titre Medincell s'affiche désormais en progression de 4,83%, à 26,46 euros. La société française a profité de bonnes nouvelles en provenance de son partenaire Teva Pharmaceuticals, qui a annoncé des ventes record pour Uzedy au deuxième trimestre et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les ventes nettes américaines du traitement injectable à action prolongée contre la schizophrénie ont atteint 77 millions de dollars sur la période, soit une progression de 43% sur un an. Fort de cette dynamique, Teva table désormais sur des ventes annuelles comprises entre 270 et 290 millions de dollars, contre 250 à 280 millions auparavant.

Selon Teva, Uzedy demeure, d'après les données d'Iqvia, le traitement injectable à action prolongée contre la schizophrénie affichant la plus forte croissance aux Etats-Unis. Le nombre de mois de traitement prescrits a bondi de 63% sur un an, soutenu par une hausse du volume de prescriptions par médecin et l'arrivée de plus de 800 nouveaux prescripteurs chaque mois.

Pour Medincell, cette montée en puissance est favorable puisque la société perçoit des royalties comprises entre le milieu et le haut de la fourchette des pourcentages à un chiffre sur les ventes nettes d'Uzedy. Elle peut également prétendre à 105 millions de dollars de paiements d'étape commerciaux, conditionnés à l'atteinte de seuils de ventes annuels.

Par ailleurs, Teva poursuit le développement de son injection mensuelle d'olanzapine à action prolongée. Une décision des autorités sanitaires américaines est attendue au quatrième trimestre 2026, tandis que la demande d'autorisation de mise sur le marché a été acceptée en Europe au cours du deuxième trimestre, en vue d'un lancement sous réserve des autorisations réglementaires.

Pour Jefferies, la croissance a été principalement portée par la hausse des volumes, en partie compensée par une augmentation des remises commerciales.

Les analystes indiquent toutefois qu'ils jugent cette révision prudente, les investisseurs anticipant plutôt des ventes proches de 300 millions de dollars. La banque d'investissement américaine pense que cette nouvelle fourchette laisse entrevoir un potentiel de relèvement de consensus pouvant atteindre environ 6%.

La recommandation de Jefferies reste à acheter sur le titre Medincell, avec une cible de cours de 38 euros, soit un potentiel de hausse de 51%.