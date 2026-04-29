Teva mise sur ses médicaments de marque pour dépasser ses prévisions de bénéfices alors que les génériques sont sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation des cours, réécriture des paragraphes 1 et 2, ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 7 et des commentaires de la société aux paragraphes 5 et 8) par Siddhi Mahatole

Teva Pharmaceutical TEVA.TA TEVA.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices du premier trimestre, la croissance de son portefeuille de médicaments de marque ayant largement compensé les difficultés rencontrées dans son activité de génériques, ce qui a fait grimper son action cotée à New York de près de 11 % en début de séance.

Traditionnellement dépendante des médicaments génériques, la société s'est de plus en plus concentrée sur l'élargissement de son portefeuille de médicaments de marque afin de stimuler ses ventes et sa rentabilité.

Teva a perdu son médicament contre la sclérose en plaques, Copaxone, au profit de la concurrence des génériques et s'appuie désormais sur trois médicaments: Austedo contre la maladie de Huntington, Ajovy contre la migraine et Uzedy contre la schizophrénie, qui ont généré ensemble 3 ,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 et devraient rapporter 3 ,6 milliards de dollars cette année.

Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que l'attention des investisseurs se portait de plus en plus sur le portefeuille de médicaments de marque de Teva, les actifs clés menés par Austedo “ progressant bien ” et une série de mises à jour sur le pipeline étant attendues plus tard cette année.

Le directeur général Richard Francis a déclaré qu'il était “ difficile de comprendre et de prédire ” s'il y aurait une baisse des ventes d'Austedo, le médicament le plus vendu de Teva, avant les négociations sur les prix prévues dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) en 2027.

Les ventes trimestrielles d'Austedo ont augmenté de 41 % en glissement annuel pour atteindre 578 millions de dollars.

“ Avec une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net à partir de 2027, nous continuons de voir un contexte attractif pour les actions ”, a ajouté M. Schott.

Le directeur financier, Eli Kalif, a déclaré que la société constatait des “ hausses nominales ” de certains coûts de transport et d'énergie liés au conflit au Moyen-Orient, ajoutant que l'impact avait été très limité.

Teva, société israélienne et premier fabricant mondial de médicaments génériques, a enregistré un bénéfice par action ajusté de 53 cents, contre une estimation des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 3,98 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3 ,8 milliards de dollars.

Par ailleurs, Teva a annoncé son intention d'acquérir le développeur de médicaments Emalex Biosciences pour 700 millions de dollars, avec jusqu'à 200 millions de dollars de paiements d'étapes et de redevances, ce qui lui permettra d'accéder à son médicament neurologique expérimental, l'ecopipam. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.