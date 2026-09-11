Tesla vise le marché européen du transport de marchandises avec son camion Semi, dont la sortie a été longtemps retardée

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Tesla TSLA.O prévoit de commercialiser son camion électrique Semi en Europe, élargissant ainsi son champ d’action au-delà de l’Amérique du Nord alors qu’elle cherche à s’implanter sur un marché des poids lourds où ses concurrents commercialisent déjà des modèles alimentés par batterie.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk dévoilera les spécifications européennes et les détails du lancement lors du salon IAA Transportation à Hanovre, en Allemagne, la semaine prochaine, a-t-il indiqué dans un message publié sur X.

Cette offensive européenne intervient près d’une décennie après que Tesla a dévoilé le Semi en 2017 et visait initialement une mise en production pour 2019, un calendrier qui a été reporté à plusieurs reprises, l’entreprise ayant donné la priorité à l’approvisionnement en cellules de batterie pour ses véhicules particuliers.

Tesla a commencé à effectuer des livraisons limitées à des clients, dont PepsiCo, aux États-Unis fin 2022.

En avril, Tesla a annoncé que le premier Semi était sorti d’une chaîne de production à grand volume dans le Nevada. Cependant, son point aux actionnaires de juillet indiquait simplement que la production du Semi débuterait en 2026, tout en supprimant une prévision antérieure prévoyant une production en série dès cette année.

Le site web en allemand de Tesla présente une version du camion offrant une autonomie pouvant atteindre 550 km (342 miles), pour un poids total en charge de 40 tonnes et une consommation d’énergie d’environ 1 kilowattheure par kilomètre.

L'entreprise a indiqué que le camion pèse environ 9.100 kilogrammes sans remorque ni chargement et dispose d'une prise de force électrique pouvant atteindre 25 kW. Il peut récupérer environ 60 % de son autonomie en 30 minutes grâce au réseau Megacharger de Tesla, qui, selon l'entreprise, peut fournir jusqu'à 800 kilowatts.

Tesla a également mis en avant la planification de la recharge en fonction des itinéraires et les centres de service dédiés comme des fonctionnalités destinées à réduire les temps d'immobilisation.