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Tesla victime de prises de profits, RBC Capital relève sa cible et évoque SpaceX
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 16:37

Tesla s'affiche en repli à New York (-2,39%, à 409,61 USD), principalement sous l'effet de quelques prises de bénéfices au lendemain d'un gain de 6,69%. Pourtant, le titre s'est attiré les faveurs de RBC Capital.

La banque d'investissement de la Royal Bank of Canada a maintenu sa recommandation à surperformance, mais a sensiblement relevé sa cible de cours de 475 à 500 USD.

Ce relèvement de la cible intègre une prime de 25 à 30% par rapport aux niveaux de cours actuels, en raison d'un scénario potentiel d'acquisition par SpaceX basé sur des rumeurs de marché non confirmées.

Les analystes expliquent que la logique d'un tel rapprochement réside dans la collaboration opérationnelle : fabrication de puces propriétaires, utilisation de Megapacks pour les besoins énergétiques des centres de données, entraînement collaboratif de l'IA et services de gestion de flotte.

Pour RBC Capital, le montage le plus probable serait une transaction entièrement en actions par laquelle SpaceX acquerrait Tesla, potentiellement avec une prime de 20 à 30% par rapport aux niveaux actuels, ce qui valoriserait le titre Tesla à 500 USD.

Toujours selon le broker, cette prime se justifierait par le fait qu'Elon Musk contrôlerait plus de 50% de l'entité combinée, ce qui est bien supérieur à la participation d'environ 20% qu'il détient actuellement dans Tesla et une telle concentration de pouvoir justifie cette prime.

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