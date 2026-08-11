Tesla va rappeler plus de 20 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un éclairage trop intense des feux de croisement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - Tesla TSLA.O procède au rappel de 20 349 véhicules aux États-Unis en raison de feux de croisement qui pourraient être trop puissants, ce qui risquerait de réduire la visibilité des conducteurs venant en sens inverse et d’augmenter le risque d’accident, a annoncé mardi l’Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Voici plus de détails:

* Ce rappel concerne certains véhicules des modèles 3 et Y, a précisé la NHTSA.

* Une solution n'a pas encore été définie, selon l'organisme de régulation de la sécurité automobile.

* Ce rappel intervient alors que Tesla fait l'objet d'une surveillance réglementaire continue en matière de sécurité automobile.

* En juillet, la NHTSA a déclaré avoir ouvert une enquête préliminaire portant sur environ 1,2 million de véhicules Tesla, suite à des signalements de défaillances de la suspension pouvant entraîner une perte de contrôle de la direction.