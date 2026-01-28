Tesla va investir $2 mds dans xAI, confirme lancer en 2026 la production de son robotaxi

Tesla TSLA.O a annoncé mercredi qu'il allait investir 2 milliards de dollars dans xAI, firme d'intelligence artificielle (IA) également détenue par son patron Elon Musk, et a déclaré par ailleurs que la production de son robotaxi Cybercab devrait débuter comme attendu cette année.

Le titre du constructeur de véhicules électriques, tourné désormais vers l'IA, grimpait d'environ 3,4% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Il est attendu que l'investissement annoncé dans xAI permette à Tesla de renforcer ses ambitions en matière de conduite autonome et de robotique.

Alors que le groupe a régulièrement fait défaut à des promesses de calendrier effectuées par Elon Musk, le fait qu'il réitère ses projets de production est central pour rassurer les investisseurs, d'autant que les constructeurs rivaux ont lancé de nouveaux modèles à des prix souvent moins élevés.

Wall Street s'attend à ce que le constructeur américain livre cette année 1,77 million de véhicules, soit une hausse sur un an de 8,2%, d'après des données Visible Alpha.

Tesla a fait état d'un chiffre d'affaires de 24,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, battant les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne un montant de 24,79 milliards selon des données LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté est ressorti à 50 cents, contre un consensus de 45 cents d'après LSEG.

La marge brute de Tesla sur la période octobre-décembre s'est établie hors crédits réglementaires à 17,9%, battant largement les attentes (14,3% selon des données Visible Alpha).

(Akash Sriram à Bangalore, Abhirup Roy à San Francisco; version française Jean Terzian)