 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 550,85
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla va enregistrer son meilleur trimestre de l'année, les acheteurs se précipitant avant l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les analystes s'attendent à ce que les livraisons de Tesla au troisième trimestre s'élèvent à 441 500 véhicules

*

L'expiration du crédit d'impôt américain accélère la demande de VE avant la date limite

*

Tesla augmente les prix de location de voitures aux États-Unis

*

La demande chinoise et la saisonnalité pourraient atténuer la baisse des livraisons au 4ème trimestre

(Ajoute des détails sur l'augmentation des prix et les ventes en Europe aux paragraphes 5 et 16) par Akash Sriram

Tesla TSLA.O devrait annoncer jeudi son meilleur trimestre de l'année grâce à la ruée aux États-Unis pour obtenir un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les véhicules électriques qui a expiré en début de semaine, mais les analystes s'attendent à ce que le coup de pouce soit de courte durée et que la faiblesse de l'Europe persiste.

Le décompte trimestriel permettra d'évaluer dans quelle mesure les subventions américaines ont stimulé les ventes, alors que la Chine s'appuie sur le modèle Y L à six places de Tesla, lancé en septembre, tandis que l'Europe s'est effondrée après que la gamme vieillissante du fabricant de véhicules électriques a lutté pour être compétitive et que la politique du directeur général Elon Musk a refroidi le sentiment des acheteurs .

Cela a préparé le terrain pour des livraisons mondiales au troisième trimestre plus faibles que l'année dernière et une baisse potentielle au trimestre de décembre.

Tesla a augmenté les prix de location des voitures aux États-Unis, comme l'a montré son site web mercredi, après qu'une loi de grande envergure adoptée par le Congrès a mis fin aux incitations fiscales pour l'industrie des véhicules électriques mardi.

Comme ses rivaux, Tesla a obtenu les crédits du gouvernement et les a utilisés pour offrir des prix de location attractifs ou pour supprimer le montant du prix d'achat. Les prix des véhicules Tesla, hors crédit, sont restés inchangés mercredi.

Les Américains ont accéléré des achats qui auraient normalement été effectués plus tard dans l'année, plutôt que d'attirer de nouveaux acheteurs vers la marque, selon les analystes.

Musk avait également prévenu en juillet que Tesla ferait face à "quelques trimestres difficiles", alors que les subventions pour les véhicules électriques disparaissent, avant que les revenus des logiciels et services de conduite autonome ne s'accélèrent à la fin de l'année prochaine.

Le milliardaire, qui a négocié un contrat de rémunération d'un billion de dollars sur lequel les actionnaires se prononceront en novembre, a déclaré que l'avenir de Tesla reposait sur les voitures et les robots autonomes, mais qu'à l'heure actuelle, la majeure partie de ses revenus provenait de la vente de véhicules.

Wall Street estime que les livraisons de Tesla au troisième trimestre s'élèvent à environ 441 500 véhicules, pour une année 2025 d'environ 1,6 million, soit environ 10 % de moins que l'année dernière, selon les estimations de Visible Alpha. Même si le trimestre de septembre devrait être le plus fort de l'année, il resterait inférieur d'environ 6 % aux 462 900 véhicules livrés au cours du même trimestre de l'année dernière.

Les fabricants de VE ont tous mis en place des mesures de marketing aux États-Unis avant que le crédit d'impôt fédéral ne prenne fin mardi.

"Le crédit de 7 500 dollars devrait certainement avoir un effet sur la demande ce trimestre", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management, actionnaire de Tesla. Ken Mahoney a déclaré que l'expiration du crédit pourrait laisser un vide dans la demande américaine au quatrième trimestre, tandis que les réductions de prix et les promotions, en particulier en Chine, pourraient maintenir les marges sous pression.

Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent toutefois à ce que la Chine puisse atténuer le choc au quatrième trimestre, surtout si l'on tient compte du lancement du modèle Y L en septembre. Musk a déclaré qu'il était peu probable que le modèle Y L fasse son entrée aux États-Unis avant la fin de l'année prochaine.

Le quatrième trimestre dépend également de la capacité de Tesla à respecter son objectif de lancer une version moins chère de la Model Y avant la fin de l'année.

L'Europe devrait rester un point sensible.

En août, les ventes de Tesla en Europe et au Royaume-Uni ont chuté de 22,5 % par rapport à l'année précédente, réduisant sa part de marché à 1,5 %, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, alors que les rivaux se sont penchés sur les hybrides rechargeables et que les marques chinoises ont gagné du terrain.

Les données de début septembre publiées mercredi montrent que les ventes de Tesla ont augmenté dans certaines parties de l'Europe , sous l'impulsion de son modèle Y rafraîchi, alors que la chute s'est poursuivie dans d'autres parties de la région.

Avec la fin des incitations américaines, un repli plus large des autres constructeurs automobiles sur la production de VE pourrait également réduire la pression concurrentielle.

"Étant donné que Tesla a des marges si importantes par véhicule, ils ont plus de marge de manœuvre pour jouer avec la dynamique des prix si nécessaire", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management, un investisseur de Tesla.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
459,4600 USD NASDAQ +3,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en hausse, soutenue par la Fed
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:43 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs se montrant également optimistes quant à l'indépendance politique de l'institution. Le Dow Jones (+0,09% à ... Lire la suite

  • Des manifestants malgaches à Antsiranana brandissent le drapeau national et une banderole appelant le président Andry Rajoelina à partir, à Antananarivo le 1er octobre 2025 ( AFP / FITA )
    Madagascar: réunion au palais présidentiel après sept jours de manifestations
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:30 

    De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache se sont déroulées mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi ... Lire la suite

  • Un panneau annonce la fermeture aux visiteurs du Capitole de Washington en raison de la paralysie budgétaire, le 1er octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le Congrès américain dans l'impasse budgétaire au premier jour du "shutdown"
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:14 

    Républicains et démocrates américains ont affiché leurs divisions mercredi au premier jour d'une paralysie budgétaire qui gèle une partie de l'administration fédérale et dont la durée apparaît incertaine au vu de l'impasse politique actuelle. Plusieurs centaines ... Lire la suite

  • Navire de la flottille pour Gaza, au mouillage le 26 septembre 2025 au sud de la Crète ( AFP / Eleftherios ELIS )
    La Marine israélienne a intercepté la flottille pour Gaza selon les organisateurs
    information fournie par AFP 01.10.2025 22:08 

    Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, ont indiqué les organisateurs après que Israël a sommé les dizaines de bateaux de changer de cap. En France, le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot a affirmé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank