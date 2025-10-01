Tesla va enregistrer son meilleur trimestre de l'année, les acheteurs se précipitant avant l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les analystes s'attendent à ce que les livraisons de Tesla au troisième trimestre s'élèvent à 441 500 véhicules

*

L'expiration du crédit d'impôt américain accélère la demande de VE avant la date limite

*

Tesla augmente les prix de location de voitures aux États-Unis

*

La demande chinoise et la saisonnalité pourraient atténuer la baisse des livraisons au 4ème trimestre

(Ajoute des détails sur l'augmentation des prix et les ventes en Europe aux paragraphes 5 et 16) par Akash Sriram

Tesla TSLA.O devrait annoncer jeudi son meilleur trimestre de l'année grâce à la ruée aux États-Unis pour obtenir un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les véhicules électriques qui a expiré en début de semaine, mais les analystes s'attendent à ce que le coup de pouce soit de courte durée et que la faiblesse de l'Europe persiste.

Le décompte trimestriel permettra d'évaluer dans quelle mesure les subventions américaines ont stimulé les ventes, alors que la Chine s'appuie sur le modèle Y L à six places de Tesla, lancé en septembre, tandis que l'Europe s'est effondrée après que la gamme vieillissante du fabricant de véhicules électriques a lutté pour être compétitive et que la politique du directeur général Elon Musk a refroidi le sentiment des acheteurs .

Cela a préparé le terrain pour des livraisons mondiales au troisième trimestre plus faibles que l'année dernière et une baisse potentielle au trimestre de décembre.

Tesla a augmenté les prix de location des voitures aux États-Unis, comme l'a montré son site web mercredi, après qu'une loi de grande envergure adoptée par le Congrès a mis fin aux incitations fiscales pour l'industrie des véhicules électriques mardi.

Comme ses rivaux, Tesla a obtenu les crédits du gouvernement et les a utilisés pour offrir des prix de location attractifs ou pour supprimer le montant du prix d'achat. Les prix des véhicules Tesla, hors crédit, sont restés inchangés mercredi.

Les Américains ont accéléré des achats qui auraient normalement été effectués plus tard dans l'année, plutôt que d'attirer de nouveaux acheteurs vers la marque, selon les analystes.

Musk avait également prévenu en juillet que Tesla ferait face à "quelques trimestres difficiles", alors que les subventions pour les véhicules électriques disparaissent, avant que les revenus des logiciels et services de conduite autonome ne s'accélèrent à la fin de l'année prochaine.

Le milliardaire, qui a négocié un contrat de rémunération d'un billion de dollars sur lequel les actionnaires se prononceront en novembre, a déclaré que l'avenir de Tesla reposait sur les voitures et les robots autonomes, mais qu'à l'heure actuelle, la majeure partie de ses revenus provenait de la vente de véhicules.

Wall Street estime que les livraisons de Tesla au troisième trimestre s'élèvent à environ 441 500 véhicules, pour une année 2025 d'environ 1,6 million, soit environ 10 % de moins que l'année dernière, selon les estimations de Visible Alpha. Même si le trimestre de septembre devrait être le plus fort de l'année, il resterait inférieur d'environ 6 % aux 462 900 véhicules livrés au cours du même trimestre de l'année dernière.

Les fabricants de VE ont tous mis en place des mesures de marketing aux États-Unis avant que le crédit d'impôt fédéral ne prenne fin mardi.

"Le crédit de 7 500 dollars devrait certainement avoir un effet sur la demande ce trimestre", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management, actionnaire de Tesla. Ken Mahoney a déclaré que l'expiration du crédit pourrait laisser un vide dans la demande américaine au quatrième trimestre, tandis que les réductions de prix et les promotions, en particulier en Chine, pourraient maintenir les marges sous pression.

Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent toutefois à ce que la Chine puisse atténuer le choc au quatrième trimestre, surtout si l'on tient compte du lancement du modèle Y L en septembre. Musk a déclaré qu'il était peu probable que le modèle Y L fasse son entrée aux États-Unis avant la fin de l'année prochaine.

Le quatrième trimestre dépend également de la capacité de Tesla à respecter son objectif de lancer une version moins chère de la Model Y avant la fin de l'année.

L'Europe devrait rester un point sensible.

En août, les ventes de Tesla en Europe et au Royaume-Uni ont chuté de 22,5 % par rapport à l'année précédente, réduisant sa part de marché à 1,5 %, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, alors que les rivaux se sont penchés sur les hybrides rechargeables et que les marques chinoises ont gagné du terrain.

Les données de début septembre publiées mercredi montrent que les ventes de Tesla ont augmenté dans certaines parties de l'Europe , sous l'impulsion de son modèle Y rafraîchi, alors que la chute s'est poursuivie dans d'autres parties de la région.

Avec la fin des incitations américaines, un repli plus large des autres constructeurs automobiles sur la production de VE pourrait également réduire la pression concurrentielle.

"Étant donné que Tesla a des marges si importantes par véhicule, ils ont plus de marge de manœuvre pour jouer avec la dynamique des prix si nécessaire", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management, un investisseur de Tesla.