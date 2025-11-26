Tesla va doubler sa flotte de robotaxis à Austin en décembre ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré mardi que le fabricant de véhicules électriques allait doubler sa flotte de robotaxis à Austin, au Texas, en décembre, six mois après le lancement du service dans la ville

** TSLA en hausse de 1,4 % avant la cloche à 425,45 $ sur fond de hausse des contrats à terme à Wall Street .N

** L'expansion intervient alors que l'industrie des véhicules autonomes, y compris les rivaux comme Waymo d'Alphabet

GOOGL.O et Zoox d'Amazon AMZN.O , accélère sa croissance après des années de coûts élevés et de réglementations strictes

** TSLA s'est récemment négocié à environ 205x les bénéfices prévisionnels, bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans d'environ 95x, selon les données de LSEG Datastream, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de TSLA ont augmenté de ~4% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de ~19% du Nasdaq .IXIC

** L'action est ~14% en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines de 488,54 $ atteint le 18 décembre

** Sur 55 analystes couvrant TSLA, la répartition des recommandations est de 25 "achat fort" ou "achat", 19 "conserver" et 11 "vente" ou "vente forte" - LSEG

** PT médian de 408 $ contre 329 $ il y a deux mois et 300 $ le 26 août