 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,82
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla va doubler sa flotte de robotaxis à Austin en décembre ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré mardi que le fabricant de véhicules électriques allait doubler sa flotte de robotaxis à Austin, au Texas, en décembre, six mois après le lancement du service dans la ville

** TSLA en hausse de 1,4 % avant la cloche à 425,45 $ sur fond de hausse des contrats à terme à Wall Street .N

** L'expansion intervient alors que l'industrie des véhicules autonomes, y compris les rivaux comme Waymo d'Alphabet

GOOGL.O et Zoox d'Amazon AMZN.O , accélère sa croissance après des années de coûts élevés et de réglementations strictes

** TSLA s'est récemment négocié à environ 205x les bénéfices prévisionnels, bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans d'environ 95x, selon les données de LSEG Datastream, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de TSLA ont augmenté de ~4% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de ~19% du Nasdaq .IXIC

** L'action est ~14% en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines de 488,54 $ atteint le 18 décembre

** Sur 55 analystes couvrant TSLA, la répartition des recommandations est de 25 "achat fort" ou "achat", 19 "conserver" et 11 "vente" ou "vente forte" - LSEG

** PT médian de 408 $ contre 329 $ il y a deux mois et 300 $ le 26 août

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
323,4400 USD NASDAQ +1,53%
AMAZON.COM
229,6700 USD NASDAQ +1,50%
NASDAQ Composite
23 025,59 Pts Index Ex +0,67%
TESLA
419,4000 USD NASDAQ +0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank