Tesla va augmenter sa production en Allemagne de 20 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du communiqué)

Tesla TSLA.O a déclaré jeudi que la production de son usine de Berlin augmenterait de 20 % pour atteindre 7 500 véhicules par semaine à partir d'octobre de cette année.

Tesla a précisé que cette augmentation prévue de la production impliquera le recrutement de 1 000 employés supplémentaires.

La société avait déjà annoncé en avril une augmentation de la capacité de l'usine afin de répondre à la demande croissante pour le Model Y.

En mai, elle avait indiqué qu’elle allait accroître ses investissements dans la production de cellules de batterie au sein de l’usine.

Ces trois annonces signifient que 3 500 emplois supplémentaires au total seront créés à court et moyen terme pour la fabrication de véhicules et de batteries sur le site, a précisé l’entreprise.