 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 870,50
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla soutenu par l'optimisme accru de Wedbush
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 17:11

Tesla surperforme la tendance à Wall Street vendredi après que Wedbush Securities a relevé son objectif de cours sur le titre à 600 dollars, contre 500 dollars précédemment, estimant que le marché sous-estimait la capacité de transformation du groupe d'Elon Musk dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et la robotique.

Le bureau d'études souligne pourtant que le groupe technologique progresse rapidement dans les métiers liés aux véhicules autonomes et à la robotique, deux secteurs qu'il considère comme stratégiques en perspective de l'exercice 2026.

Selon Wedbush, Tesla pourrait ainsi déployer ses 'robotaxis' dans plus de 30 villes américaines au cours de l'année à venir, ce qui le conduit à évaluer le marché potentiel de l'IA et de l'autonomie à plus de 1.000 milliards de dollars, rien que pour l'entreprise.

Wedbush s'attend en effet à ce que l'administration Trump assouplisse la régulation fédérale autour des véhicules autonomes et réduise l'autorité des agences étatiques sur le sujet, le président américain ayant émis le souhait que les Etats-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course à l'IA.

Dans un scénario optimiste, Wedbush - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - estime ainsi que la capitalisation boursière de Tesla pourrait atteindre 2.000 milliards de dollars début 2026 puis 3.000 milliards à la fin de l'année prochaine, contre 1,4 milliards aujourd'hui.

Le titre, qui a progressé de 57% au cours des six derniers mois, gagnait autour de 0,8%, alors que le Nasdaq reculait d'environ 0,2%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank