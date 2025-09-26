Tesla soutenu par l'optimisme accru de Wedbush
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 17:11
Le bureau d'études souligne pourtant que le groupe technologique progresse rapidement dans les métiers liés aux véhicules autonomes et à la robotique, deux secteurs qu'il considère comme stratégiques en perspective de l'exercice 2026.
Selon Wedbush, Tesla pourrait ainsi déployer ses 'robotaxis' dans plus de 30 villes américaines au cours de l'année à venir, ce qui le conduit à évaluer le marché potentiel de l'IA et de l'autonomie à plus de 1.000 milliards de dollars, rien que pour l'entreprise.
Wedbush s'attend en effet à ce que l'administration Trump assouplisse la régulation fédérale autour des véhicules autonomes et réduise l'autorité des agences étatiques sur le sujet, le président américain ayant émis le souhait que les Etats-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course à l'IA.
Dans un scénario optimiste, Wedbush - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - estime ainsi que la capitalisation boursière de Tesla pourrait atteindre 2.000 milliards de dollars début 2026 puis 3.000 milliards à la fin de l'année prochaine, contre 1,4 milliards aujourd'hui.
Le titre, qui a progressé de 57% au cours des six derniers mois, gagnait autour de 0,8%, alors que le Nasdaq reculait d'environ 0,2%.
A lire aussi
-
par Bertrand De Meyer Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi malgré une nouvelle salve de droits de douane imposés par Donald Trump, notamment dans le secteur pharmaceutique. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,89% à 7.864,75 points, tandis que ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,81% à 48,93 euros) Atos a signé une deuxième séance de suite dans le rouge alors que le titre grimpe de plus de 90% depuis le début de l'année. Mercredi, Atos a annoncé avoir remporté un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission ... Lire la suite
-
Au programme de ce numéro : immersion dans l’univers unique du Wu-Tang Clan avec un documentaire événement et une rencontre exclusive avec RZA. Focus aussi sur la Biennale Photoclimat, qui sensibilise au réchauffement climatique à travers la photographie. Et enfin, ... Lire la suite
-
"J'espère qu'il y en aura d'autres": Donald Trump a maintenu vendredi la pression sur son ministère de la Justice au lendemain de l'inculpation de l'ancien directeur du FBI James Comey, qu'il avait réclamée publiquement, appelant à d'autres poursuites contre ses ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer