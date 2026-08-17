Tesla se prépare au lancement de Cybercab en août, en commençant par des trajets destinés à ses employés, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé à ses employés qu'elle se préparait au lancement public du Cybercab, qui débutera dès ce mois-ci à Austin, au Texas, a rapporté lundi le site The Information, citant des sources proches du dossier.

Le Cybercab, un véhicule autonome spécialement conçu sans pédales ni volant, est essentiel aux ambitions de Tesla dans le domaine des robotaxis, l’entreprise prévoyant de déployer à terme ce véhicule pour son service de VTC autonome.

Voici quelques détails tirés de cet article:

* Selon l’article, Tesla a indiqué à son personnel qu’elle prévoyait de commencer le déploiement de Cybercab en proposant des trajets à ses employés sur la voie publique, puis d’intégrer les Cybercabs à son service de robotaxis à Austin quelques jours plus tard.

* L'entreprise se prépare depuis plusieurs semaines à ce lancement en menant notamment des essais routiers, en proposant des trajets à ses employés sur des routes privées et en organisant des formations avec les services de secours locaux, précise le rapport.

* Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

* L'entreprise a commencé à tester la version de série de son Cybercab sur la voie publique en juin, et la production du véhicule devrait s'accélérer dans le courant de l'année.