Tesla s'apprête à présenter officiellement ses camions électriques Semi lors d'un événement organisé au Nevada

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par Abhirup Roy

Tesla TSLA.O s'apprête à présenter ses camions Semi jeudi en fin de journée lors de l'inauguration de son usine à Sparks, dans le Nevada, a annoncé le constructeur de véhicules électriques sur son site web et sur les réseaux sociaux, près de neuf ans après qu'Elon Musk, directeur général de la société, eut dévoilé ces poids lourds électriques.

Conçu pour le transport de marchandises sur de longues distances avec une autonomie pouvant atteindre 500 miles, le Semi a été dévoilé pour la première fois en 2017 et sa production devait démarrer en 2019.

Le premier camion est finalement sorti de la chaîne de production de série en avril et la production en série devait démarrer cette année. Cependant, la lettre aux actionnaires de Tesla publiée en juillet indiquait que la production du Semi commencerait en 2026, annulant ainsi les prévisions antérieures qui tablaient sur une production en série dès cette année.

Le Semi permet à Tesla, connu pour ses berlines et ses SUV électriques, d’étendre son marché aux transporteurs de marchandises, à un moment où les prix du diesel aux États-Unis ont atteint des niveaux records.

Tesla a commencé à effectuer des livraisons limitées à des clients, dont PepsiCo, aux États-Unis fin 2022. Depuis, les retards, la concurrence croissante et le revirement des politiques en matière de véhicules électriques aux États-Unis ont suscité des inquiétudes quant à la demande.

Néanmoins, Tesla a reçu cette semaine une commande de 2 500 Semi de la part d’une coalition regroupant les plus grands expéditeurs propriétaires de flottes de fret au monde, dont Microsoft et PepsiCo, selon l’association à but non lucratif Catalyst Mobility, spécialisée dans les transports propres. Cela représente près du double de la flotte américaine actuelle de camions électriques de classe 8, a précisé l’association.

Le mois dernier, la société suédoise de technologie de fret Einride AB ENRD.O a annoncé un accord visant à ajouter 500 camions Semi à sa flotte.

Tesla avait indiqué que l’usine du Nevada était en cours de mise en place pour fonctionner à une capacité annuelle pouvant atteindre 50 000 unités. Les investisseurs et les fans de Tesla sur Internet ont déclaré attendre des précisions sur la manière dont Tesla prévoit d’accélérer la production des Semi, sur les prix et sur les noms des principaux clients.