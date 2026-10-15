Tesla s'apprête à dévoiler la nouvelle génération de son Roadster, une voiture de sport électrique, après des années de retard

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Tesla TSLA.O s'apprête à dévoiler jeudi son Roadster redessiné, près de neuf ans après avoir présenté pour la première fois une version nouvelle génération de sa voiture de sport électrique.

Tesla avait dévoilé un prototype de ce véhicule de 200 000 dollars en 2017 et annoncé que les livraisons commenceraient en 2020. Le prix n’a pas été révisé, mais le montant de la réservation reste fixé à 50 000 dollars par véhicule.

Le directeur général Elon Musk a minimisé l’importance de ce modèle pour les finances de Tesla, le qualifiant en 2023 de "détail sans importance" qui n’aurait pas "d’impact financier significatif".

Mais ce modèle conserve néanmoins une valeur symbolique.

"Tesla ne dispose pas actuellement d’un modèle phare, c’est-à-dire d’un véhicule de luxe haute performance conçu pour mettre en valeur le meilleur de l’ingénierie et de la technologie d’un constructeur automobile. Le Roadster sera le nouveau modèle phare de Tesla", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, dans une note publiée le mois dernier.

Musk avait suscité des attentes en 2017, affirmant qu’un Roadster à quatre places pourrait parcourir 620 miles (1 000 km) avec une seule charge. En 2024, il a annoncé sur X que le modèle avait été repensé. Le nouveau Roadster passerait de 0 à 60 miles par heure (100 km/h) en moins d’une seconde. "Et ce n’est même pas le plus intéressant", a-t-il écrit, ajoutant qu’il s’agissait d’une collaboration entre Tesla et SpaceX SPCX.O , la société de fusées que Musk dirige également.

Goldstein prévoit que Tesla vendra environ 2 000 Roadsters par an — une fraction des 1,6 million de véhicules vendus par Tesla l’année dernière.

Le Roadster original, lancé en 2008 et commercialisé jusqu’en 2012, était le tout premier véhicule électrique de Tesla et utilisait un châssis de Lotus Elise. Il a contribué à changer la perception que le monde avait de ce que pouvait être un véhicule électrique. Depuis, l’entreprise s’est fait connaître pour ses SUV Model Y et Model X, ainsi que pour ses berlines Model S et Model 3.

La présentation du Roadster de deuxième génération intervient également dans un contexte de réorientation radicale de Tesla, qui passe de la fabrication de voitures destinées aux conducteurs humains à la technologie de conduite autonome basée sur l’intelligence artificielle et à la robotique.

Cette année, Tesla a cessé de commercialiser les modèles S et X afin de libérer de l’espace pour la production de ses robots humanoïdes Optimus. L’entreprise a également lancé le Cybercab, un robot-taxi biplace dépourvu de commandes manuelles telles que le volant, les pédales et les rétroviseurs.

L’événement consacré au Roadster doit débuter jeudi à 20 h 55 EDT (00 h 55 GMT) sur un site d’essai de SpaceX à McGregor, au Texas.