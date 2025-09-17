Tesla redessine les poignées de porte qui ont fait l'objet d'un examen minutieux en matière de sécurité, selon Bloomberg News

Tesla TSLA.O envisage de combiner les mécanismes de déverrouillage électronique et manuel des portes, qui se trouvent actuellement à des endroits distincts, a déclaré Franz von Holzhausen, chef de conception de l'entreprise, lors d'un podcast de Bloomberg News mercredi.

Franz von Holzhausen a déclaré que cette décision visait à rendre les poignées plus intuitives pour les occupants dans "une situation de panique".

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré mardi qu'elle avait ouvert une enquête sur environ 174 000 voitures Tesla Model Y à partir de l'année modèle 2021, en raison d'informations selon lesquelles les poignées de porte électroniques peuvent devenir inopérantes.

La NHTSA a noté que les véhicules Tesla sont équipés d'un système d'ouverture manuelle des portes à l'intérieur, mais que les enfants peuvent ne pas être en mesure d'accéder à ces systèmes ou de les actionner, même si le conducteur du véhicule en est conscient.

Tesla et la NHTSA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Selon le rapport de Bloomberg, Franz von Holzhausen a déclaré que Tesla étudiait les détails concernant les rapports d'une haute régulatrice chinoise qui envisageait d'interdire les poignées de porte entièrement dissimulées.

La NHTSA a reçu plus de 140 plaintes de consommateurs liées à des portes de divers modèles Tesla qui se coincent, ne s'ouvrent pas ou présentent d'autres dysfonctionnements depuis 2018, a ajouté le rapport.

En 2023, Tesla a rappelé plus de 120 000 véhicules Model S et Model X aux États-Unis en raison du risque que les portes se déverrouillent et s'ouvrent lors d'un accident.