Suisse: les exportations en hausse de 1,6% en novembre
18/12/2025

La Suisse a vu ses exportations se redresser en novembre, affichant une hausse de 1,6% par rapport au mois précédent, à 22,8 milliards de francs suisses (24,4 milliards d'euros), soutenues par la pharmacie, ont annoncé jeudi les douanes.

Les importations se sont en revanche contractées de 0,8% à près de 19,8 milliards de francs, le solde de la balance commerciale se chiffrant à 3 milliards de francs, contre 2,5 milliards de francs le mois précédent, a indiqué l'office fédéral de la douane dans un communiqué.

La chimie de la pharmacie, le plus gros secteur d'exportations du pays, a vu ses exportations s'accroître de 1,5%, portées par les produits immunologiques, selon les douanes.

Les exportations de machines et équipements électroniques se sont elles aussi accrues de 1,5%, en dépit d'un repli des exportations de machines-outils.

Les exportations de la Suisse avaient nettement augmenté au premier trimestre sous l'effet d'un bond des envois de produits pharmaceutiques vers les Etats-Unis. Mais elles avaient ensuite fléchi durant les deux trimestres suivants, ce qui avait pesé sur la croissance économique.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse avait d'abord bondi de 0,8% au premier trimestre, puis avait décéléré au deuxième trimestre avec une croissance qui s'était limitée à 0,2% et s'était contracté de -0,5% au troisième trimestre.

Lundi, le ministère de l'économie a toutefois relevé ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026 et ajusté ses prévisions pour les exportations au vu du projet d'accord avec les Etats-Unis ramenant les droits de douane à 15%, contre 39% depuis août.

Il table désormais sur une croissance des exportations de marchandises de 2,2% en 2025 (contre 2,3% attendu auparavant) et de 1,2% en 2026 (contre une contraction de 0,5% attendue précédemment).

Pour 2025, le ministère de l'économie table sur une progression du PIB de 1,4% (contre 1,3% escompté précédemment) et de 1,1% en 2026 (contre 0,9% auparavant).

